ROMA - Nuovo problema di formazione per la Lazio di Marco Baroni , che stasera affronta l'Udinese nel posticipo casalingo del lunedì della 28ª giornata: a poche ore dal match si è fermato Nicolò Rovella per un leggero infortunio. L'ex centrocampista di Juve e Monza ha accusato un affaticamento muscolare nell'ultimo allenamento di ieri, analogamente a quanto accaduto per Nuno Tavares .

La nuova formazione della Lazio

Sia Rovella che Nuno Tavares dovrebbero comunque andare in panchina: al posto di Rovella è possibile l'impiego di Belahyane a centrocampo per il 4-3-3 o di uno tra Tchaouna, Noslin e Pedro in attacco con il passaggio al 4-2-3-1. La Lazio, oltre che dal match di stasera, è attesa dal ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen, in programma giovedì alle 18.45 allo Stadio Olimpico.