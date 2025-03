Lazio, Baroni: "Pari con l'Udinese un punto d'oro. Ora la Coppa"

ROMA - Niente sorpasso alla Juve, niente quarto posto. La Lazio pareggia 1-1 contro l'Udinese all'Olimpico: serviva una vittoria per essere di nuovo virtualmente in Champions. " La squadra ha fatto una bella prestazione contro una formazione che sta bene, ha corsa. Ci voleva questa prestazione, la partita è stata equilibrata, in alcune situazioni potevamo concretizzare di più ma la squadra si è spesa, ha tenuto fisicamente e mentalmente. I ragazzi erano delusi, ma gli ho fatto i complimenti. Abbiamo tante partite ravvicinate ma la squadra è stata presente", le prime parole di Marco Baroni a Sky Sport.