Lazio-Viktoria Plzen, Baroni all'attacco: “Niente calcoli, si gioca sempre per vincere”

Lazio, parla Vecino

"Siamo quasi ai quarti di finale e si sente nell'ambiente. Non ci sono partite semplici, l'errore più grande sarebbe pensare di aver chiuso i giochi. Io leader? Il tempo aiuta a capire che un giocatore può essere utile anche senza scendere in campo. Io qua sto bene e la mia famiglia è contenta. Pensavo solo a tornare dopo il tempo trascorso fuori. Sicuramente sono disponibile a parlare con la società. Belytane? Mi ha sorpreso quando ci ho giocato contro, non lo conoscevo. Mi fa una bella impressione anche qui, gli serve tempo per adattarsi. Il derby con la Roma a distanza? Sinceramente non ci pensiamo ad eccezione di quando c'era stata la possibilità di sfidarli in Europa".