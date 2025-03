Retroscena Lazio, Baroni ha interrotto la festa: la frase alla squadra nello spogliatoio

Lazio, obiettivo Champions

Questa volta ci si gioca tanto, se non ancora tutto, a dieci giornate dallo striscione del traguardo. Perché la partita con il Bologna è una specie di spareggio per il quarto posto anche se non determinerà la volata in 90 minuti. Sono in fi la Thiago Motta (52 punti), Baroni (51) e Italiano (50), che Tare aveva di fatto bloccato nel 2021 prima che la Roma prendesse Mourinho e Lotito (di conseguenza) virasse su Sarri. L’estate scorsa il dilemma non si è ripetuto per mancanza di tempo: quando Tudor stava lasciando la Lazio, Italiano aveva già dato l’addio alla Fiorentina ed era stato avvicinato dal Bologna, mentre Lotito e Fabiani pensavano a Baroni.

Lazio sotto stress

Oggi l’ex tecnico del Verona, uno dei candidati alla Panchina d’Oro dietro a Inzaghi e Gasperini per l’impresa clamorosa compiuta a Verona, insegue il quarto posto e lavora come un martello, anche se la Lazio avrebbe bisogno di riposare almeno una settimana. Serve lo sforzo supremo prima della sosta. Intendiamoci bene: Hysaj domenica sarà l’unico indisponibile, ma sono in tanti con il fiatone. Taty è rientrato in Europa e camminava dopo un mese di stop per lo stiramento. Zaccagni, fermo una settimana fa per i dolori al polpaccio, ha finito con una tibia gonfi a per l’intervento da killer di Dweh. Guendouzi non si è mai fermato, ma nelle ultime due partite si è visto chiaramente quanto abbia rallentato. Vecino, per la prima volta dopo tre mesi di stop, ha retto 90 minuti e veniva dai 64’ con l’Udinese. Isaksen viene da 9 partite consecutive da titolare e dal 3 febbraio non ha mai tirato il fiato: con il Viktoria e con l’Udinese camminava. Patric non giocava da titolare da metà dicembre. Dia, dopo cinque partite di fila dall’inizio, non ne poteva più ed è entrato solo negli ultimi 24 minuti. Anche se Baroni non vuol sentir parlare di stanchezza (e fa bene), nel complesso la Lazio avrebbe bisogno di tirare il fiato. L’unica buona notizia: Rovella ne ha saltate due e sta benissimo. Giocherà a Bologna. Un dubbio per Baroni. Tra Castellanos, Dia e Vecino uno resta fuori. La scelta può orientare il modulo, ben sapendo la distinzione. L’uruguaiano può muoversi anche da trequartista, ma un conto è metterci un centrocampo e un altro se la stessa casella viene occupata da Dia, di mestiere centravanti.