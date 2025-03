Lazio ko, la furia dei tifosi sui social: "Adesso basta"

Lazio, la rabbia dei tifosi: "Troppo fragili"

"Non vogliamo lo Scudetto, ma almeno delle prestazioni decenti". Questo il parere comune sui social, con i tifosi biancocelesti che non vogliono più vedere sconfitte così dure nel punteggio: "È la seconda partita che finisce in goleada questa stagione adesso basta. Spero almeno che riverserete la rabbia e la voglia in Europa". E ancora: "Perdere così è esagerato. Il mister ha sbagliato i cambi e deve dare una strigliata a fine primo tempo. Così perdi con chiunque". I tifosi si sfogano così sui social, contro una squadra che nella prestazione di oggi è stata definita: "Troppo fragile".