Baroni dopo il crollo della Lazio a Bologna: "Colloquio con i tifosi? Ecco cosa ho detto"

Dopo il passaggio del turno in Europa League, la Lazio crolla al Dall'Ara contro il Bologna : 5-0 per la squadra di Italiano che scavalca sia i biancocelesti che la Juve e si piazza momentaneamente al quarto posto. Risultato pesante per la squadra di Baroni che dopo il triplice fischio è stata chiamata sotto il settore ospiti e l'allenatore ha raccontato ai microfoni di Dazn cosa è successo: "Ci hanno semplicemente sostenuto, io ho detto a loro che la sconfitta è responsabilità mia. Non ci hanno detto niente, sappiamo che sono tutte finali".

La Lazio crolla a Bologna, le parole di Baroni

Baroni prosegue: "Nel primo tempo siamo stati in partita, nel secondo hanno avuto troppa più energia di noi. Diventa difficile poi, siamo crollati anche mentalmente perché abbiamo visto che non riuscivamo a recuperare la partita. Siamo arrivati alla fine di un ciclo pesante incontrando una delle squadre che sta meglio a livello fisico. Abbiamo pagato a caro presso questo. Infortunio Tavares? Anche Marusic aveva un problemino ma mi ha dato disponibilità. Siamo arrivati con il fiato corto, abbiamo fatto tanti viaggi ma non deve essere un alibi. C'era troppo Bologna, stavano troppo bene, arrivavano sempre primi sul pallone. Quando incontri squadre così dove non sbagliano niente diventa difficile. Poi nel primo tempo non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Isaksen era stanco, anche lui in settimana ha avuto qualche problemino. Castellanos era in panchina ma non era disponibile, situazione quindi complicata. Dispiace ripeto, c’era troppo Bologna per noi oggi. Sosta? Non sono preoccupato, arriva nel momento giusto. Alcuni andranno in nazionale, noi rimarremo a recuperare. Questo non accade solo a noi, ovviamente”.