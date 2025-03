Lazio, shock Castellanos: si è stirato. E scoppia il caso Tavares

Mezza partita per fare inversione a U e tornare in infermeria. Beffa Castellanos, un autogol: è finito di nuovo ko, rimarrà ai box 15-20 giorni. Fatale l'ora di gioco nel ritorno con il Viktoria Plzen: la titolarità immediata si è trasformata in un altro stop pesante. Baroni non ha fatto in tempo a esultare che ha riperso il suo centravanti. Mistero su dove siano stati svolti gli accertamenti ieri, non ci sono state comunicazioni del club biancoceleste, ma l'argentino li ha effettuati e dai primi riscontri si è saputo che è stato evidenziato uno stiramento al polpaccio . E’ uno degli infortuni più subdoli. Si attendono note ufficiali sulle sue condizioni. Era appena rientrato dalla lesione muscolare di medio grado all'adduttore, si era fermato nel big match con il Napoli del 15 febbraio, è rimasto bloccato fino al ritorno con i cechi. «Pronto per domani», aveva postato alla vigilia del secondo round. Si era presentato alla partita con due allenamenti in gruppo nelle gambe. La cronaca racconta che le tempistiche sono state troppo accelerate, soprattutto per una porzione di gara così abbondante.

La Lazio perde Castellanos: quando può rientrare

Giovedì Castellanos era stato tolto al 67'. Ha pagato a caro prezzo l'impiego all'Olimpico, a Bologna è entrato tra i convocati per onor di firma, come figurante in panchina nonostante non fosse in grado di giocare. «Lo abbiamo portato con noi, però non era a disposizione», aveva specificato Baroni. I controlli rigettano nello sconforto il reparto offensivo. Gli infortuni sembravano alle spalle e invece sono tornati a preoccupare. Il calendario proporrà il Torino alla ripartenza (sarà squalificato Vecino), poi la Lazio affronterà la doppia trasferta contro Atalanta (6 aprile) e Bodø/Glimt (10 aprile). L'obiettivo concreto per il Taty potrebbe essere il derby con la Roma, si giocherà domenica 13, sarebbe prematuro immaginare un recupero per l'andata dei quarti in Norvegia, a maggior ragione considerando le temperature e il campo sintetico dell'Aspmyra Stadion. Baroni dovrà utilizzare la sosta per studiare le soluzioni per la sua sostituzione. Nessuna alternativa ha convinto: Noslin e Tchaouna hanno sparato a salve, Pedro si è mosso come prima punta nel finale di Bologna, anche Dia vive un momento d'appannamento e non segna da 7 partite (durante il break sarà impegnato con il Senegal).

Il caso Tavares: Lazio spiazzata

Per Castellanos che si blocca, tra l'altro, c'è Tavares che parte. Pure in questo caso, non è proprio una buona notizia. Per il terzino erano previsti degli esami strumentali, poi ieri all'improvviso è spuntata una foto del calciatore pubblicata sui social dalla federazione portoghese. Nuno ha risposto alla convocazione del ct Martinez: è un caso da approfondire, potrebbe svolgere dei controlli in Nazionale. Domenica al Dall'Ara aveva alzato bandiera bianca nel riscaldamento: «Sentiva dei fastidi e abbiamo preferito non rischiarlo», aveva spiegato Baroni. L'assenza forzata non gli ha impedito di prendere il volo per il Portogallo, la società è rimasta spiazzata. Situazione da valutare con attenzione, la Lazio spera che possa rientrare alla base o che venga gestito visti gli acciacchi accusati prima dello scontro Champions. La gestione della pausa si è già complicata: la ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio, ci sono 9 nazionali in giro per l'Europa e tanti altri calciatori da rigenerare. Tra tutti Hysaj e Dele-Bashiru, quest’ultimo di nuovo out dopo i 14 minuti di giovedì.