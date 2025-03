Lazio, l'agente di Zaccagni e il retroscena di mercato: "A gennaio il Napoli..."

Mattia Zaccagni vuole diventare una bandiera della Lazio . Lo ha dichiarato l'agente del numero 10 e capitano biancoceleste, Mario Giuffredi, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. In particolare, Giuffredi ha svelato un retroscena relativo allo scorso mercato invernale, con il Napoli che si era interessato al giocatore: " C'è stato l'interesse del Napoli , è vero".

"La Lazio e Zaccagni non hanno mai pensato di separarsi"

Giuffredi ha voluto quindi parlare delle intenzioni di Zaccagni per il futuro: "Lui e la Lazio non hanno mai pensato di separarsi. Il ragazzo ha rinnovato sei mesi prima, vuol diventare la bandiera della Lazio e non ha mai pensato di lasciare i biancocelesti". Classe 1995, Zaccagni veste la maglia della Lazio dal 2021. Al momento vanta 153 presenze, 32 gol segnati e 28 assist serviti.