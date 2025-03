Lazio, spunta la nuova canzone su Chinaglia: il testo esalta i tifosi

ROMA - Quel primo aprile 2012 sembrava uno dei tanti, con i suoi "pesci" e la sua rinomata inclinazione allo scherzo, e invece per il mondo Lazio si è trasformato nel più brutto: addio a Giorgio Chinaglia , simbolo di un'intera generazione, quella del primo e storico scudetto della "Banda Maestrelli" del '74, e di un'epoca a piene tinte biancocelesti. Il prossimo 1 aprile saranno tredici anni dalla morte di Long John, mai dimenticato dal tifo laziale, per il quale "Giorgione" è rimasto un vero e proprio motivo di vanto, un'icona sportiva e un emblema di sincera lazialità. E allora quale modo migliore per ricordarlo se non una canzone e un evento a lui dedicato ?

"Long John", la canzone per Giorgio Chinaglia

Martedì 1 aprile, nella prestigiosa sala eventi del circolo Green Club di Roma, verrà presentata "Long John", la canzone scritta e cantata da RenzoStar insieme a Stefano Pantano. Un omaggio all'indimenticabile Giorgio Chinaglia che, chissà, si candida - dato il ritornello dal ritmo particolarmente coinvolgente - anche come nuova hit del popolo laziale. Al Green Club, per l'occasione, saranno presenti tanti esponenti del mondo biancoceleste: da Giordano e Oddi a Nanni e Rocchi, passando per Fiore, Gregucci e Pancaro fino a Bergodi, Di Chiara, Mauri e tanti altri. Possibile anche la presenza di alcuni rappresentanti del club biancoceleste.

Il testo di "Long John"

Questo il testo della canzone, disponibile su Spotify e su YouTube:

Long John, Long John, Long Long John

Long John, Long John, Long Long John

l'Olimpico cantava che sembrava un carillon

tante voci un grande coro evviva Long John

siamo impagabili come hai detto ma tu ci hai fatto gonfiare il petto

sguardo fiero strada dritta sempre avanti senza timore

non avresti mai sbagliato no quel calcio di rigore

sono i momenti della suprema gloria

eroe di una favola a te

leggenda della Lazio perché

tu sei Giorgio Chinaglia il grido di battaglia

dipinta sulla pelle sopra l'anima quella maglia

Giorgio Chinaglia il grido di battaglia

una forza travolgente è una luce che ti abbaglia

condottiero delle aquile ti amano a migliaia

di Lazio ci si ammala inguaribilmente

'sta cosa l'ha vissuta e la vive tanta gente

che sognando con gli occhi al cielo vede una bandiera sul mondo intero

la saggezza del Maestro che ti plasma la testa e il destro

quel dito alzato resterà per l'eternità

grinta e coraggio diventi un vero campione

per tutta l'Italia Giorgione

biancoceleste il tuo cuor di Leone

tu sei Giorgio Chinaglia il grido di battaglia

dipinta sulla pelle sopra l'anima quella maglia

Giorgio Chinaglia il grido di battaglia

una forza travolgente è una luce che ti abbaglia

condottiero delle aquile ti amano a migliaia

evviva Long John