A Bari il film su Maestrelli, il Governatore Emiliano: "Onorati di omaggiare un grande uomo"

BARI - Un calciatore, un tecnico, un padre di famiglia. Tommaso Maestrelli è stato soprattutto un uomo che visse più vite , un personaggio che ha saputo unire l’Italia calcistica come pochi. La vita dell’allenatore è stata magistralmente raccontata nel film Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli , diretto da Francesco Cordio e Alberto Manni. L’opera è un omaggio all’allenatore toscano che visse l’apice della propria carriera con la Lazio , ma che emozionò come calciatore anche nel Bari . Ieri sera, nel capoluogo pugliese - in occasione del Bif&st - è stato proiettato il film alla presenza del Governatore Michele Emiliano e del figlio del compianto tecnico Massimo Maestrelli.

Maestrelli, le commoventi parole di Emiliano

“E’ la storia meravigliosa di un uomo gentile, corretto, sempre garbato con tutti che fa vincere il primo scudetto alla Lazio - sottolinea il Governatore della Puglia Michele Emiliano - fu un grande calciatore del Bari, ed era un grandissimo uomo che dopo questo successo ha dovuto affrontare una grave malattia che ce lo ha portato via. Maestrelli è rimasto nella memoria degli italiani, per il suo stile nel gioco ma anche per le grandi qualità dell’uomo:per questo il Bif&st tributa questo omaggio a Tommaso Maestrelli alla presenza di suo figlio e della sua famiglia”.

Maestrelli, l’emozione del figlio Massimo

“Sono emozionato perché babbo era nato a Pisa, ma è come se fosse nato a Bari - sottolinea il figlio Massimo Maestrelli, ideatore della pellicola sul padre allenatore - lui qui ha conosciuto mia mamma, sua moglie, noi figli siamo nati a Bari: il suo slancio è partito da qui”.