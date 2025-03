Calciomercato Lazio, torna un nome dalla Premier: la strategia di Lotito e Fabiani

ROMA - Una notizia che rimbalza dall'estero e riguarda un nome già accostato alla Lazio la scorsa estate. In Francia è stato riportato di un nuovo interesse biancoceleste nei confronti di Bilal El Khannouss, trequartista del Leicester. Classe 2004, il suo profilo era entrato nella lista dei nomi graditi a Formello quando era ancora un calciatore del Genk. Si concretizzò invece il trasferimento in Inghilterra, 20 milioni di euro il costo pagato per il suo cartellino. Adesso si sta riparlando di una sua possibile cessione a causa della complicata situazione in classifica delle Foxes, distanti 9 punti dalla zona salvezza. Il calciatore, dovesse retrocedere il Leicester, chiederebbe di essere liberato dopo soli 12 mesi.