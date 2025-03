Lazio, Pedro: “Champions difficile, ma bello lottare per due competizioni”

ROMA - "Difficile portare avanti due strade, ma è anche bello. Partecipiamo a due competizioni molto importanti, soprattutto l'Europa League. Ma anche in campionato siamo lì a giocarci l'ingresso in Champions, anche se è difficile. Dobbiamo lavorare forte e uniti per finire bene". Così Pedro, attaccante della Lazio, durante il meet and greet organizzato dal centro commerciale Roma Est in collaborazione con il museo Lazio. Lo spagnolo, parlando dei prossimi impegni dei biancocelesti, ammette poi: "Adesso arriva la parte più importante della stagione, dobbiamo far bene da qui alla fine se vogliamo chiudere bene l'anno. Abbiamo lavorato forte e abbiamo riposato, abbiamo staccato la testa per ricaricarci, che è molto importante in vista delle prossime partite che arrivano adesso e sono difficili".