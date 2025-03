Lazio, Baroni in conferenza: "Ho parlato con Lotito, dalla società nessuna richiesta"

Lazio pronta al rush finale della stagione, che la vedrà protagonista su più campi. Ne è certo un Marco Baroni , carico e determinato in conferenza stampa nell'antivigilia del monday night di campionato con il Torino . Dopo il pesante ko contro il Bologna in casa biancoceleste l'obiettivo è chiaro: rialzare la testa.

"Nessuna richiesta dal club"

Sulle presunte richieste da parte della società, che avrebbe spronato l'allenatore ad utilizzare in maniera più profonda la rosa a disposizione, la smentita di Baroni è netta: "La società non mi ha fatto nessuna richiesta. Abbiamo sempre lavorato in questa direzione e ora i ragazzi arrivati a gennaio sono pronti. Il presidente l'ho visto solamente ieri per qualche minuto, con il direttore, invece, il confronto è quotidiano e non c'è stato niente di diverso dal solito. Le critiche fanno parte del nostro lavoro. Vanno utilizzate per fare un’ulteriore crescita. Noi stiamo entrando nell’ultimo quinto della stagione. Sappiamo benissimo che è una parte importante. Ci portiamo dietro quanto di buono fatto fino a oggi".