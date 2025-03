Lazio, Guendouzi suona la carica: "Battere il Torino per un gran finale"

ROMA - Arrivata all'ultima sosta per le nazionali con il fiato corto e momentaneamente scavalcata al sesto posto dalla Roma (vincitrice sul campo del Lecce), la Lazio andrà a caccia di una vittoria per ripartire nel posticipo della 30ª giornata di Serie A contro il Torino in programma domani (lunedì 31 marzo), all'Olimpico. E a suonare la carica ai biancocelesti alla vigilia della sfida è Mateo Guendouzi, reduce dal doppio quarto di finale di Nations League vinto con la sua Francia ai danni della Croazia.

Guendouzi carica la Lazio prima del Torino

"Sappiamo di affrontare un'ottima squadra - spiega il centrocampista della Lazio, che vincendo tornerebbe a +2 sulla Roma portandosi a -1 dalla Juve e a -2 dal Bologna, capaci intanto di battere rispettivamente il Genoa allo Stadium ee il Venezia a domicilio -. Il Torino è sempre difficile da battere, perché è aggressivo e ha calciatori tecnici. Sarà una gara intensa, dovremo pressarli alti per metterli in difficoltà. Conosciamo però le nostre qualità, vogliamo conquistare i tre punti per iniziare al meglio le nove gare che mancano alla fine del campionato".

Già due reti segnate dal francese ai granata

Guendouzi al Torino ha già segnato due reti in carriera: "Spero di farlo ancora, voglio segnare di più. Lavoro ogni giorno anche per questo ma la cosa più importante è regalaré equilibrio tra difesa e attacco. Ora, ad esempio, gioco un po' più indietro per aiutare la squadra. So però di poter segnare più di 5 gol a stagione - chiosa il francese -, perché un centrocampista deve saper fare anche quello. La cosa fondamentale rimane quella di dare il massimo in ogni partita".