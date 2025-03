Lazio, i convocati di Baroni per il Torino: assente Tavares

La 30ª giornata di Serie A si chiuderà con il "Monday Night" tra Lazio e Torino. I biancocelesti si preparano a tornare in campo dopo la sosta Nazionali, ma dovranno fare i conti con alcune pesanti assenze per la sfida contro i granata. Baroni, chiamato al riscatto dopo il durissimo 5-0 subito dal Bologna prima della pausa, ha diramato la lista convocati per la partita contro il Torino di Vanoli.