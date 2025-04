La Lazio ricorda Chinaglia sui social: "Long John per sempre"

Chinaglia, il ricordo della Lazio

"Tredici anni senza Giorgio Chinaglia. Long John per sempre". Così la Lazio ha ricordato uno dei suoi simboli, postando quattro foto rappresentanti l'attaccante in campo in maglia biancoceleste. Tra queste, l'esultanza con il dito puntato nel derby, sotto la curva dei tifosi della Roma. Con la maglia della Lazio, Chinaglia ha segnato 124 gol in 248 partite, vincendo lo Scudetto del 1974, terminando il campionato al primo posto anche nella classifica cannonieri, con 24 gol. Il ricordo di Long John nei tifosi biancocelesti è vivo, al punto che da poco gli è stata dedicata una nuova canzone.