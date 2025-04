Chinaglia, il commosso ricordo di Bruno Giordano sui social: "Un abbraccio fin lassù"

ROMA - Sono passati 13 lunghi anni dalla morte di Giorgio Chinaglia, datata 1° aprile 2012, ma il popolo laziale non lo ha mai dimenticato. Non lo hanno dimenticato certamente i tifosi, che in lui rivedono il protagonista indiscusso del primo scudetto vinto nel 1974 con Tommaso Maestrelli in panchina, non lo ha dimenticato il club, che gli ha dedicato un commovente post sui social e non lo ha dimenticato nemmeno uno dei suoi compagni di squadra, Bruno Giordano.