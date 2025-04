Lazio, Castellanos torna ad allenarsi con il gruppo

ROMA - Buone notizie in casa Lazio, l'attaccante argentino Valentin Castellanos è tornato ad allenarsi con i propri compagni di squadra dopo l' infortunio muscolare che lo aveva bloccato nel corso della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen all'Olimpico. Il centravanti sudamericano era stato costretto a fermarsi per una lesione al polpaccio , ma ora sembra aver definitivamente superato l'ennesima criticità di questa stagione che gli ha impedito di rispondere anche alla convocazione del ct dell'Argentina Lionel Scaloni.

Castellanos verso la convocazione con l'Atalanta

L'attaccante è tornato a lavorare con i suoi compagni di squadra, e tutto lascia presupporre che Baroni possa convocarlo per la prossima sfida di campionato in programma domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta. Nel 2025 Castellanos ha già saltato sei partite di campionato, una di coppa Italia e una di Europa League, e la sua assenza ha influito pesantemente sul rendimento sotto porta della squadra laziale. Ma ora l'attaccante argentino è pronto a tornare in campo, e il tecnico Baroni spera che il centravanti possa dare un contributo importante per questo finale di stagione.