Lazio, il gesto per Suor Paola nel match contro l'Atalanta

Sono stati giorni duri per il presidente Lotito e per tutta la 'famiglia' della Lazio a causa della scomparsa di Suor Paola , la religiosa nota tifosa biancoceleste, ricordata con affetto da tifosi e tesserati. Dopo il vero e proprio pellegrinaggio presso la Camera Ardente in Campidoglio ed il partecipatissimo estremo saluto di Ponte Milvio , il club ha deciso di omaggiare la memoria della sua supporter numero 1 anche in occasione del match con l' Atalanta .

Lazio a lutto per Suor Paola

La S.S.Lazio ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale, che per la sfida di Bergamo, in programma domenica 6 aprile alle 18 e valevole per la 31ª giornata di Serie A, la squadra di Baroni scenderà in campo indossando il lutto al braccio, per onorare la memoria di Suor Paola.