Baroni: "Lazio, vittoria importante. Ecco come sta Tavares"

La Lazio torna a vincere in campionato a oltre un mese di distanza: 1-0 al Gewiss Stadium nello scontro diretto contro l'Atalanta . A Baroni basta il gol di Isaksen per portare a casa tre punti importantissimi. Dopo un periodo difficile, i biancocelesti tornano a ridosso del quarto posto e della qualificazione in Champions. Baroni ha commentato la sfida e il momento della squadra ai microfoni di Sky Sport: " Partita importante che ci permette di avvicinarci a queste gare con grande fiducia. Complimenti alla squadra che sta lavorando bene. A volte il punteggio non ci ha premiato ma sappiamo che ci aspettano delle partite importanti e siamo pronti come gruppo, e oggi l'abbiamo dimostrato. I nuovi arrivi hanno dato un contributo importante e ci permettono di fare le rotazioni facendo sentire tutti importanti" .

Baroni dopo Atalanta-Lazio: "Castellanos giocatore fondamentale, doveva entrare oggi ma..."

Baroni prosegue: "Non mi lamento mai, ma è chiaro che quando giochi tante partite ravvicinate con tante trasferte non è facile avere assenze importanti mentre si lavora con gli acquisti di gennaio. Ma sono situazioni da affrontare e la squadra le ha affrontate bene. Tavares? Secondo me è un altro affaticamento. Dobbiamo fare delle valutazioni, ma spero che non sia nulla di importante. I tanti giocatori sono un patrimonio di questa squadra Siamo ancora in corsa su due fronti perché abbiamo fatto giocare tutti dando spazio e fiducia. E la risposta della squadra di oggi è stata bellissima Siamo pronti nell'atteggiamento e nella voglia. Bisogna centrare questo tipo di prestazione che ti avvicina a un risultato importante. Castellanos è un giocatore fondamentale. Oggi doveva entrare ma vista la situazione della partita non l'ha fatto. Lui è un riferimento, ci serve da vertice e ci sposta il gioco. Ci è mancato tantissimo. Ma oggi Dia e tutti gli altri hanno fatto una bella partita".