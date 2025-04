Dal Bodo al derby, il piano di Baroni per una Lazio che si sdoppia

La settimana della verità in casa Lazio è appena cominciata, ma Marco Baroni ha già tracciato i piani gara da qui a domenica. Prima la trasferta in Norvegia per i quarti di finale dell’Europa League contro il Bodo Glimt, poi il derby. A fare da antipasto, intanto, la vittoria di Bergamo con l’Atalanta, capace di rigenerare un ambiente che stava andando in sofferenza dopo un avvio di 2025 ben al di sotto del ritmo tenuto nella prima parte della stagione. Per qu