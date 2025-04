La Lazio si schiera con l’arbitro aggredito: “La violenza non deve mai esistere”

ROMA - No alla violenza, la Lazio lo ribadisce ancora. Messaggio social di Zaccagni e compagni per l’arbitro Diego, ragazzo di 19 anni aggredito brutalmente durante i playoff Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara. Il giovane fischietto ha subito delle percosse ed è stato ricoverato in ospedale. “Ciao Diego, siamo qui in ritiro in Norvegia per la partita di domani sera. Noi giocatori, lo staff e tutto il club siamo al tuo fianco. La violenza non deve mai esistere”, le parole di Zaccagni, capitano biancoceleste.