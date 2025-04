Lazio, Rovella il primo rinforzo per il derby: tanti ballottaggi per Baroni

INVIATO A BODO - Quanto è corto il countdown del derby. La Lazio è scappata dall’inferno di ghiaccio di Bodø in nottata, attraversando mezza Europa. Partenza poco prima di mezzanotte dalla Norvegia a bordo di un charter “business”, con soli posti adibiti a lettini per favorire il riposo. Sbarco poco prima dell'alba a Fiumicino. Già questa mattina allenamento a Formello . Ci vuole un prodigioso recupero per smaltire le fatiche. A Baroni dovranno bastare la rifinitura di domani per preparare il derby e il risveglio muscolare di domenica mattina. Non c’è altro tempo a disposizione . Tra il match col Torino e quello con l’ Atalanta ha cambiato 7 uomini, altrettanti tra l’Atalanta e il Bodø. Il turnover-derby è tutto da sviluppare, molto dipenderà dalla reazione agli sforzi fatti sul campo sintetico, alle basse temperature, all’escursione termica: dai 20 gradi di Roma a sotto lo zero termico e viceversa. Non si ricorda un derby preparato in queste condizioni. Niente alibi, ripete Baroni da giorni . Tiene tutti in altalena, sulle spine, perché di tutti ha bisogno.

Lazio, tutti i ballottaggi di Baroni per il derby

A partire dai portieri ci sono ballottaggi che si risolvono in extremis. E’ successo anche ieri a Bodø, l’ha spuntata Mandas, confermato dopo Bergamo. Per Provedel seconda panchina di fila. Incertezze in difesa, tra i terzini: a Bergamo c’erano Lazzari e Tavares. Ieri Hysaj e Marusic. Nel derby tutti in corsa, ad eccezione di Tavares, di nuovo stirato. Lazzari spera di giocarsi una chance, dipende dallo stato di forma di Hysaj. Marusic o Pellegrini giocheranno a sinistra. Il montenegrino può anche essere un’opzione a destra. Rovella rientrerà, si affiancherà di nuovo a Guendouzi. A Bergamo aveva giocato Belahyane al posto del francese (squalificato), ieri era squalificato l’azzurro e il centrocampista marocchino era fuori lista. In avanti Isaksen e Zaccagni sono costretti agli straordinari. La posizione di Dia dipende da Castellanos. Baroni ha risparmiato l’argentino dal via in Europa per portarlo al massimo minutaggio nel ritorno col Bodø. Questo aveva detto alla vigilia, può essere stato un bluff per lanciarlo titolare già nel derby. Dia ha giocato da centravanti ieri e tornerà trequartista se Castellanos sarà titolare. Insieme hanno giocato solo quattro volte (dal via) nel 2025 tra campionato e Coppa. In panchina tornano i rinforzi che non ci sono in Europa: a parte Gigot, riecco Pellegrini se non partirà titolare, poi Belahyane. Ci saranno anche Vecino e Dele-Bashiru. In avanti Pedro, Tchaouna e Noslin.