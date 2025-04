Lazio, quanto può guadagnare con l’Europa League: non è la Champions, ma… 

Lotito non comunica gli incassi al botteghino dello stadio Olimpico, ma l’eventuale qualificazione frutterebbe un assegno di 4,2 milioni come premio Uefa per l’accesso alla semifinale di Europa League e la possibilità di un sold out da realizzare giovedì 8 maggio ospitando Eintracht Francoforte o Tottenham. Se la Champions è di sicuro più ricca e remunerativa, l’Uefa a partire dal 2024/25 e per il prossimo triennio ha alzato la soglia dei premi per’Europa League e Conference. La Lazio, grazie ai risultati raccolti da Baroni e dalla squadra, ha già ricavato 14,7 milioni dal campo e si può stimare in circa 9 milioni la quota dei diritti commerciali (il vecchio market pool) su una torta complessiva di 198 milioni da ripartire (in base al mercato televisivo e al ranking Uefa) tra le 36 partecipanti. Dunque siamo già tra i 23 e i 24 milioni al sicuro.