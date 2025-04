Lazio, i convocati di Baroni per il Bodo: Nuno Tavares c'è

ROMA - L'allenatore della Lazio Marco Baroni ha convocato 21 calciatori per la sfida di oggi in Europa League contro il Bodo Glimt. Stasera alle 21 i biancocelesti tenteranno la rimonta nel ritorno dei quarti di finale: si parte dal 2-0 incassato la settimana scorsa in Norvegia. Il tecnico biancoceleste ritrova Nuno Tavares, che è tornato ad allenarsi ed è recuperato dopo la ricaduta sofferta 11 giorni fa nel match vinto in casa dell'Atalanta. Assenti gli infortunati Ibrahimovic e Patric oltre a Pellegrini, Belahyane e Provstgaard, fuori dalla lista Uefa.