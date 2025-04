Il messaggio della Lazio per i tifosi dopo il Bodo: le parole che emozionano

"La partita di ieri ha lasciato un segno profondo. Il risultato non ha premiato la nostra prestazione, ma ciò che è emerso sul campo e sugli spalti va oltre ogni risultato". Inizia così il lungo messaggio che la Lazio ha voluto mandare ai tifosi all'indomani dell'eliminazione in Europa League ai calci di rigore con il Bodo. Il club biancoceleste, così come accaduto dopo il derby, ha voluto ringraziare tutti i tifosi presenti allo stadio Olimpico, e i calciatori, che sul campo hanno lottato per 120'. "I nostri giocatori hanno lottato con coraggio, determinazione e cuore, affrontando ogni sfida con spirito indomito. Hanno dimostrato di essere una squadra unita, pronta a dare tutto per questi colori".