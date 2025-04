Lazio, Champions ancora possibile. Con il Genoa per ripartire e i numeri...

La Lazio, dopo la delusione, deve ripartire. E pronti via nel giorno di Pasquetta la Serie A mette gli uomini di Baroni di fronte alla trasferta con il Genoa. Da cancellare c’è l’amarezza di una rimonta, quella sfumata contro il Bodo ai quarti di finale, solamente ai calci di rigore. Ma in casa biancoceleste non è tutto da buttare, anzi. Dello stesso avviso anche il diesse Fabiani che si schiera al fianco del suo allenatore per un rush finale di stagione che pu&ograv