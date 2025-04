Momento speciale per la Lazio. Nel pomeriggio una delegazione delle prime squadre, maschile e femminile, con staff tecnico e dirigenziale, si è recata presso la Basilica di San Pietro per rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso lunedì e i cui funerali si svolgeranno nella giornata di sabato. Così il presidente Claudio Lotito: “A nome della famiglia biancoceleste esprimo profonda commozione e cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Ricorderemo sempre il suo messaggio di solidarietà, misericordia, inclusione, tutelando sempre gli ultimi, nonchè vicinanza autentica al mondo dello sport, valori che continueremo a custodire e promuovere”. Commosso anche Angelo Fabiani, il direttore sportivo: “Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, ricordandone la vicinanza allo sport e ai giovani. Il suo esempio continuerà a guidarci nel nostro cammino”. Poi Marco Baroni, l'allenatore: “La perdita di Papa Francesco ci addolora profondamente. La sua testimonianza di altruismo e unità rimarrà sempre un esempio e una guida per noi”. Infine, il pensiero di Mattia Zaccagni, il capitano: “A nome di tutta la squadra, esprimo sincera tristezza per la scomparsa del Santo Padre. Porteremo sempre con noi il suo messaggio di speranza, pace e solidarietà, come stimolo nel nostro percorso sportivo e umano”.