Lazio, la carica di Vecino: "Conta solo vincere"

"Basta passi falsi, da adesso in poi conta solo vincere". Matias Vecino , uno dei calciatori più esperti della rosa biancoceleste, suona la carica alla vigilia della gara casalinga contro il Parma : "Sappiamo che sarà una partita dura contro una squadra in salute e con tanti risultati utili consecutivi alle spalle. L'ennesima conferma che da qui alla fine del campionato non esisteranno gare facili sulla carta".

Vecino e le 300 gare in A: "Sono orgoglioso"

La Lazio è reduce da due vittorie consecutive in trasferta (Bergamo e Genova), dal pareggio nel derby e dall'eliminazione in Europa League per opera del Bodo Glimt: "Sono accadute tante cose diverse dal solito, è vero. Arrivati però a questo punto della stagione, contano solamente le vittorie perché ci sono tante squadre in pochi punti e non possiamo permetterci passi falsi per la nostra classifica". Vecino è ad un passo dalle 300 gare in serie A. "Sono orgoglioso di essere così vicino a questo traguardo, dopo più di dieci anni in Italia. Ho vissuto un bel numero di partite in Serie A e spero di poterne giocare ancora tante altre".