Castellanos, Dia e Zaccagni: la Lazio si affida al trio del gol

C’è una Lazio con loro, c’è una Lazio senza loro. E’ il trio Champions: Taty, Dia e Zaccagni . In tutto hanno segnato 26 volte in campionato : 10 colpi per Castellanos, 8 per Dia e per il capitano. Devono continuare a pensarci loro ai gol Champions. Qualche gol l’hanno perso per strada, colpa di infortuni e sfortuna, assenze e squalifiche, stanchezze . Hanno cinque partite per rifarsi. Taty ha già raggiunto la doppia cifra. Dia e Zaccagni la puntano. Solo la Lazio può vantare tre giocatori con otto o più gol in campionato, non è poco. Non c’è un centravanti-bombardiere da 20 reti e allora il bottino va diviso. Taty, Dia e Zaccagni, il trio Champions, ha una chimica speciale. Quando stanno bene sono armonici nel 4-2-3-1 di Baroni. Rivederli tutti insieme è un bel vedere .

Lazio, Castellanos e Dia cercano il bis

Il golazo di Genoa, bello da farci una statua, rilancia Taty da centravanti d’area e non solo di manovra, sta a lui trovare la continuità sempre mancata. Cerca il bis col Parma e magari il tris con l’Empoli, mai è riuscito a segnare tre volte di fila. Con le neopromosse ha avuto vita più facile in questi due anni, ha segnato sette reti e servito un assist. Il Parma l’ha colpito all’andata, in una partita sventurata. Castellanos riparte dai 10 gol segnati, l’ultimo attaccante straniero a superare la doppia cifra con la maglia della Lazio è stato Keita nel 2016-17 (16 gol). La coppia con Dia fa bene a entrambi. Hanno colpito in tandem a Genova, sperano di ripetersi. Anche Dia si scatena con le neopromosse, ha partecipato a sette reti nelle ultime sei gare (tre gol e quattro assist) giocate contro squadre salite dalla B e dopo la rete al Genoa cerca il bis di fila, gli manca da gennaio (gol a Como e Verona). Dia ha segnato otto gol con 31 conclusioni, prima del turno in corso solo Diao (29%) e Retegui (27%) vantavano una percentuale realizzativa migliore.

Lazio, Zaccagni soffre ma c'è

Chi ha sofferto più di tutti nell’ultimo periodo è Mattia Zaccagni. Non segna in campionato dal 2 marzo, gol al Milan. Ha resistito ad acciacchi vari, è sempre bersaglio di colpi proibiti, la condizione fisica è stata sfavorita dal mancato riposo eppure ha partecipato a 14 reti in A (otto gol e sei assist): solo nel 2022-23 il capitano è stato coinvolto in più gol (16). Al Parma ha segnato con l’Hellas nel 2020. Senza Europa c’è più tempo per rifiatare anche se la regola non vale per questa settimana, condizionata dal rinvio di Genoa-Lazio. Gli ultimi 25 giorni di campionato permetteranno agli attaccanti della Lazio di rigenerarsi e ricaricarsi da una partita all’altra. Taty, Dia e Zaccagni: il trio Champions, cacciatori di gol.