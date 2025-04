Lazio, vietato sbagliare. Ma per la Champions serve una svolta in difesa

Un solo risultato a disposizione della Lazio per mantenere aperto il sogno Champions: la vittoria. Vietato sbagliare dunque per i biancocelesti che questa sera saranno impegnati contro il Parma all’Olimpico, soprattutto a fronte dei successi di Roma e Juventus. Servirà dunque una squadra come quella vista a Marassi contro il Genoa, a Bergamo contro l’Atalanta o all’Olimpico contro il Bodo Glimt nonostante i rigori abbiano re