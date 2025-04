Lazio, c’è un tesoro in panchina: nessuno segna di più con chi subentra 

Nel 2-2 con il Parma non è tutto da buttare, perché è vero che la Lazio ha così mancato l’aggancio alla Juventus a quattro giornate dalla fine, ma la rimonta messa in piedi dalla squadra di Baroni grazie alle due reti segnate da Pedro è l’ennesima di una stagione che fin qui ha visto i biancocelesti segnare 18 gol in campionato con i giocatori subentrati. Nessuno ha fatto meglio in Serie A, tanto per capirci la seconda squadra in questa spe