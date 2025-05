Lazio furibonda: "Attacco coordinato in un momento cruciale della stagione"

Sono ore caldissime in casa Lazio, con due vicende che nulla hanno a che vedere con il campo e che pure stanno turbando la vigilia della sfida di Empoli, altro snodo cruciale per la formazione di Baroni, ancora pienamente in corsa per un posto in Europa. A poche ore di distanza sono infatti diventati virali due video, uno che mostra una telefonata apparentemente abusivamente registrata, che mostra anche il numero di cellulare del presidente Claudio Lotito, il quale ha sporto denuncia, ed un altro, diffuso dall'ex falconiere Juan Bernabè, licenziato in tronco dal club biancoceleste, nel quale si adombrano accuse tra il detto e il non detto su Formello. Una situazione alla quale la Lazio ha voluto reagire con forza, prima con Lotito in persona e poi tramite un comunicato ufficiale.