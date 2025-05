Paul infiamma i social: "Roma, la terra della Lazio". Tifosi impazziti

A Roma è di nuovo tempo di Internazionali. Oggi l'estrazione del tabellone principale, domani 6 maggio l'inizio ufficiale del torneo. Torna in campo Jannik Sinner, ci sarà Carlos Alcaraz, ma tra i protagonisti più attesi c'è anche Tommy Paul. Testa di serie numero 11 al torneo, lo scorso anno è arrivato fino alla semifinale nel Master 1000 perdendo contro Jarry. Una prestazione che aveva fatto impazzire non solo i tifosi statunitensi, ma anche quelli laziali. Infatti il tennista numero 12 nel ranking mondiale non ha mai nascosto la sua fede calcistica per i biancocelesti.