Lazio-Juve, il video emozionale con la voce di Achille Lauro

Dall'eliminazione ai calci di rigore con il Bodo Glimt alla corsa per un posto in Champions League. La Lazio prova a caricare i tifosi alla vigilia della sfida con la Juventus, match valido per la 36esima giornata di campionato e considerato a tutti gli effetti un vero e proprio spareggio Champions. A tre turni dalla fine del torneo i biancocelesti di Baroni, i bianconeri dell'ex Tudor e la Roma di Ranieri, sono a quota 63 punti. La sfida dell'Olimpico potrebbe essere decisiva.