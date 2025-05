La Lazio carica i tifosi per l'ultima di campionato: "Insieme per l'Europa"

Il pareggio di San Siro contro l'Inter ha portato la Lazio al sesto posto in classifica, scavalcata dalla Juventus e dalla Roma: i biancocelesti attualmente sarebbero qualificati per la Conference League. Gli ultimi novanta minuti (con i biancocelesti impegnati all'Olimpico contro il Lecce) decideranno le sorti finali della squadra di Marco Baroni. Il club, dopo il 2-2 del Meazza, ha elogiato la squadra e il tecnico, con un lungo comunicato sul proprio sito ufficiale: "Ieri, a San Siro, la nostra Lazio ha scritto una straordinaria pagina di coraggio e appartenenza. In uno stadio gremito, senza il nostro tifo a supporto e contro un’Inter lanciata verso lo scudetto, i nostri ragazzi hanno dimostrato uno spirito inarrestabile conquistando un pareggio epico per 2-2 con una splendida doppietta di Pedro, culminata da un rigore trasformato al 90° minuto. È stata una vera battaglia, affrontata con il cuore e con la testa, che tiene acceso il nostro sogno europeo. Con 65 punti e il sesto posto in classifica, siamo ancora lì, in corsa, pronti a giocarci tutto fino all’ultimo secondo. Perché questa squadra non molla. Mai".