Baroni, col Lecce per superare Eriksson e confermare l'Europa 

Ancora novanta minuti e poi calerà il sipario su una stagione che per la Lazio è stata a due velocità. E se nella prima parte il ritmo degli uomini di Baroni era da Champions League, nel 2025 l’altalena di risultati mostrata ha fatto vacillare qualche certezza costruita. L’Europa, però, è ancora lì e la gara in casa con il Lecce sarà determinante per questo. Ai biancocelesti basta un punto per aver garantito quantomeno l’acces