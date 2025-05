Lazio il piano per Firpo: tutto dipende da Tavares e Pellegrini

Conferme per Junior Firpo . L’esterno di origine dominicana, ex Barcellona, lascia il Leeds a parametro zero dopo un’ottima stagione in Championship: 32 presenze, 4 gol, 10 assist. È stato proposto alla Lazio dall’agenzia You First, la stessa scuderia di Luis Alberto. Giovedì scorso l’incontro con il diesse Fabiani negli uffici di Formello. Il colloquio, esplorativo, potrebbe essere servito anche per controllare e conoscere le condizioni di altri giocatori, ma la società biancoceleste cerca nuovi terzini, è risaputo. Junior Firpo, 28 anni di Santo Domingo, è un mancino e piace moltissimo: da svincolato sarebbe un bel colpo.

Lazio, le scelte a sinistra

La Lazio, però, deve aspettare. Non può agire subito. Questa candidatura andrà tenuta presente in relazione al destino di Luca Pellegrini e Nuno Tavares: soltanto se andasse via uno dei due, Fabiani tornerebbe a muoversi per il ruolo di terzino sinistro. Il portoghese, penalizzato dagli infortuni, non ha ricevuto al momento offerte in grado di convincere la dirigenza biancoceleste a cederlo subito per realizzare una plusvalenza. Luca Pellegrini ha chiuso molto bene la stagione e la società ci sta pensando, nonostante alla fine di gennaio fosse arrivato a un passo dalla cessione al Como. Ha un ingaggio elevato (2,4 milioni) e un riscatto obbligatorio a 4 milioni dalla Juve, pertanto la Lazio non intenderà realizzare una minusvalenza. La conferma di Baroni, dopo gli attriti invernali, potrebbe spingerlo lontano dalla Lazio. Un eventuale cambio di allenatore modificherebbe gli scenari almeno dal punto di vista del giocatore. Ecco perché bisognerà aspettare sapendo che Junior Firpo ha mercato e può decidere in fretta. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche al Milan (in relazione all’eventuale partenza di Theo Hernandez) e all’Atletico Madrid.

A destra

Da Formello in assoluto filtra l’attenzione ai parametri zero e la ricerca di un esterno destro. Jackson Tchatchoua è un potenziale obiettivo da gennaio e si conosce benissimo l’alleanza di mercato tra Lotito e Setti. Belahyane si è accodato a Noslin, Casale e Cancellieri. Fabiani, peraltro, deve operare in uscita avendo tre ultratrentenni nel ruolo. Marusic (in attesa di rinnovo) e Hysaj hanno un altro anno di contratto, Lazzari scade nel 2027. Se ci fossero partenze spontanee, a Formello stapperebbero lo champagne per l’incentivo a investire sul futuro. Dopo la stagione di Pescara, Floriani Mussolini ha tirato fuori un campionato super con la Juve Stabia, rientrerà dal prestito e si tratta di un prodotto del vivaio da tirare su. I suoi agenti chiederanno garanzie tecniche per restare. L’occhio della Lazio è caduto anche su Richard Ledezma, 24 anni, esterno e jolly statunitense del Psv Eindhoven, apprezzato in Champions nell’ultima stagione. È svincolato, si guarda intorno, ha avuto richieste dai messicani del Guadalajara che lo vorrebbero utilizzare (secondo quanto dicono in Olanda) al Mondiale per Club. Fabiani lo conosce e ci pensa: per adesso è solo un apprezzamento.