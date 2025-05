Ioannidis chiama la Lazio e tagga Mandas

Ioannidis e la Lazio , un incontro di pensieri. Ad oggi solo suggestioni, domani chissà, dipenderà dal mercato dei centravanti. Il bomber greco non nasconde di pensare alla Lazio, sapendo che la Lazio non ha smesso di pensare a lui. Di Ioannidis ha parlato il connazionale Mandas svelando che in estate si erano sentiti, era il periodo in cui il nome del centravanti era in ballo per i biancocelesti. Le parole del portiere, che ne ha tracciato il profilo di bomber d’area, sono rimbalzate in Grecia e sono state apprezzate da Ioannidis, c’è stato uno scambio di partecipazione social (hanno iniziato a seguirsi). Un piccolo segnale, conferma quanto l’attaccante sogni di giocare in Italia, ancora meglio se potesse farlo con la Lazio . Il desiderio è diventato più forte dopo il viaggio che ha compiuto a Roma il 20 aprile scorso, le tracce sono rimaste sul suo profilo Instagram. Ioannidis è immortalato davanti al Colosseo e lo scatto ha ingigantito i rumors sul futuro italiano.

Gli scenari

Ogni entrata sarà legata alle uscite. Ioannidis può tornare in ballo se arriveranno offerte irrinunciabili per Castellanos. Da giorni rimbalzano rumors dall’Inghilterra, sarebbe entrato nel mirino di Wolverhampton, Newcastle, West Ham e Crystal Palace. Lotito ha pagato Taty 15 milioni (più 4 di bonus): per lasciarlo partire, conoscendo i suoi tariffari, chiederebbe il doppio o poco meno. Acquistare un altro centravanti costerebbe 15-20 milioni. La stagione dell’argentino è stata sicuramente diversa dalla prima, ha segnato 10 gol in campionato, 4 in Europa, le medie sono cresciute e il doppio infortunio di marzo non gli ha permesso di migliorarle. E’ un centravanti atipico, piace per come orbita fra trequarti e attacco, per come partecipa al gioco, perché garantisce assist. Alla Lazio è molto apprezzato, ma dall’addio di Ciro in poi si cercano disperatamente gol. Quelli di Taty non sono bastati per arrivare in Champions e a quanto sembra neppure in Europa League. Noslin ha sofferto l’adattamento, ma viaggia verso la conferma, viene considerata probabile, avrebbe un’altra chance. Il futuro dell’olandese, da un punto di vista tattico, deve deciderlo Baroni, se si continuerà con lui. L’ha fatto giocare da centravanti come a Verona, poi ha iniziato a spostarlo in tutti i ruoli dell’attacco. Se continuerà a valutarlo da prima punta, un nuovo bomber arriverà solo se partirà Taty. Nel ruolo è stato provato anche Dia, ma con scarsi risultati. Tende sempre a giocare da trequartista, nella posizione che Baroni gli ha ritagliato su misura. Il dilemma del gol sarà sul tavolo dell’incontro tra Lotito, Fabiani e Baroni. Un bomber travolgente, da 15-20 gol all’anno, aiuterebbe a puntellare il progetto di ricostruzione iniziato un anno fa. Sia che continui a guidarlo Baroni sia che tocchi ad un altro allenatore.