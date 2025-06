Lazio, Romagnoli operato alle tonsille a Roma: le condizioni del difensore 

Alessio Romagnoli, pilastro difensivo della Lazio, è stato sottoposto con successo a un intervento di tonsillectomia presso la clinica Villa Mafalda di Roma. Lo ha comunicato la Lazio attraverso una nota stampa, rassicurando sulle condizioni del giocatore. L'operazione di routine non avrà ripercussioni sulla preparazione del difensore in vista della prossima stagione. Romagnoli sta seguendo regolarmente il decorso post-operatorio e, secondo quanto riportato dal club, sarà dimesso nei prossimi giorni. Nessun intoppo, dunque, per il centrale, che si unirà ai compagni per l'inizio della preparazione estiva.