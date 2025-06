Sarri congela la Lazio: tanti sono in bilico

Tutto bloccato, anzi, congelato. Nel vortice del mercato della Lazio non si muove una foglia senza il giudizio di Sarri. Non solo l’indice di liquidità a frenare i movimenti in entrata (negli ultimi anni è stato un ostacolo costante per le trattative), ma anche la volontà del Comandante di stoppare ogni possibile uscita. Guarderà da vicino la rosa, soltanto dopo deciderà chi potrà essere ceduto a cuor leggero o comunque senza rimpianti. Il ds Fabiani e Sarri sono arrivati a un punto d’incontro, per quanto sia ancora quello di partenza: nessuno lascerà Roma senza prima essere stato studiato dall’allenatore . Nel macrogruppo degli osservati speciali ci sono “vecchi” giocatori maturati nell’ultima stagione e innesti dell’estate scorsa che invece non hanno avuto modo di lavorare con Sarri nel triennio in biancoceleste.

Lazio, attesa per ripartire: poi tocca alle valutazioni

Diventerà fondamentale, quindi, il ritiro da svolgere a Formello dopo 17 preparazioni consecutive svolte ad Auronzo di Cadore. Un periodo di analisi che consentirà al tecnico di avere un’idea più chiara sulla squadra e su quelli che potrebbero essere i calciatori non adatti alla sua filosofia, per questo motivo sacrificabili. Bisognerà aspettare un paio di settimane di allenamenti per tirare le prime somme, così da definire il vero piano per il rafforzamento dell’organico. Il raduno della Lazio è fissato per il 10 luglio, effettueranno le visite mediche d’idoneità tutti i tesserati, compresi i vari ritorni dai prestiti. Poi, dal 14 luglio, via alle sedute nel centro sportivo e alle riflessioni profonde di Sarri. Si attenderà l’avallo sulle cessioni, a meno di offerte irrinunciabili o nel caso di Rovella dei 50 milioni di euro della sua clausola rescissoria. Indice di liquidità a parte, si spiega così la fase di stallo che ha spinto la società a non chiudere nemmeno un’operazione in uscita. Non si compra tanto per comprare, né si vende tanto per vendere. Lotito e Fabiani sono convinti della bontà degli innesti dell’estate scorsa, sicuri che il ritorno di Sarri possa valorizzare il mercato di un anno fa. La dirigenza, senza coppe europee, proverà a consegnargli una rosa da 20 giocatori di movimento più 3 portieri. Ci vuole una bella scrematura. In tanti resteranno in bilico fino a quando non saranno valutati durante le sgambate. Gli interrogativi maggiori, naturalmente, riguardano gli acquisti del 2024, cioè dei calciatori mai guidati da Sarri.

I giocatori sotto esame

Tchaouna è il primo esempio. L’ex Salernitana interessa a Burnley e Psv Eindhoven, anche loro dovranno pazientare se vorranno affondare il colpo tra fine luglio e agosto. Classe 2003, il francese ora è impegnato nell’Europeo U. 21 con la Francia: è giovane, ha margini di miglioramento e potrebbe strappare la conferma. Nel discorso va tenuto in considerazione anche Isaksen, poco impiegato da Sarri nella prima stagione italiana. Aveva Felipe Anderson davanti, adesso ha più spazio e una responsabilità diversa. I ragionamenti coinvolgeranno anche il centravanti: sfida aperta tra Castellanos e Dia, con il passare dei giorni aumenteranno le indicazioni sulle preferenze aggiornate dell’allenatore. Noslin va inquadrato tatticamente, può essere impostato da punta centrale o come vice-Zaccagni. Ogni reparto ha i suoi dubbi. A centrocampo le attenzioni maggiori saranno riservate a Dele-Bashiru, che dovrà specializzarsi nel ruolo di mezzala dopo l’utilizzo di Baroni da mediano, trequartista ed esterno a sinistra. Su quella fascia, 12 mesi fa, la Lazio ha pescato Tavares come terzino: «È l’unica incognita della difesa che troverò. Nuno è forte, ma anarchico. Se riusciamo a inquadrarlo diventa fortissimo», ha spiegato Sarri nelle interviste rilasciate a Castiglione della Pescaia durante il Clinic. Attraverso i suoi raggi x passano tutte le cessioni estive.