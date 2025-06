Lazio, dopo Fabbian spunta Til: la richiesta di Sarri a Lotito

ROMA - Non solo Fabbian. Spunta dall’Olanda un’idea per la Lazio. Guus Til , trequartista in uscita dal Psv Eindhoven . Ha il contratto in scadenza nel 2026 e sta ricevendo richieste dall’Inghilterra. Piace in Premier. Il suo nome non è sfuggito ai radar di Formello, anzi già all’inizio di maggio era stato accostato al club biancoceleste. Lotito non si è ancora mosso, bloccato in entrata dall’indice di liquidità, ma Til è stato proposto e lo conosce bene anche Sarri , che ha studiato calcio per un anno intero e controllato i campionati del Nord Europa. Il Comandante, parlando a margine del clinic organizzato nello scorso week-end a Castiglione della Pescaia, forse ha lasciato una traccia. «I giovani bravi di 21-22 anni costano tantissimo, a volte si possono prendere anche quelli di 27-28» allargando il ventaglio delle soluzioni e della fascia d’età a cui sta pensando la Lazio.

Lazio, concorrenza alta per arrivare a Til

Guus Til ha compiuto 27 anni a dicembre e non si tratta di uno sconosciuto. Non sarà sfuggito al pubblico televisivo della Champions, perché nell’ultima stagione il Psv ha affrontato tre volte la Juve di Thiago, nel debutto della fase campionato (all’Allianz) e ai playoff di febbraio, quando entrò in corsa in tutte e due le partite. Gli olandesi si imposero ai supplementari, eliminando i bianconeri. Til viene da una stagione splendida: 12 presenze in Champions, altre 32 in Eredivisie segnando 10 gol e servendo 12 assist. Possiede le caratteristiche richieste. Sarri cerca un centrocampista d’inserimento che porti gol a un reparto anemico dal punto di vista realizzativo e aggiunga qualità nell’ultimo passaggio. Il suo nome va messo in agenda e non trascurato pur sapendo che al momento va classificato come un’idea. Non sono state aperte trattative e i tempi di attesa non favoriscono la Lazio, perché Til piace in Premier.

Lazio, Tchaouna verso l’Olanda

È un buon profilo e forse non ha un costo esagerato. Transfermarkt lo valuta 12 milioni. La scadenza contrattuale è un incentivo all’uscita. I contatti con il Psv sono certificati, perché il club nato nella città della Philips da mesi manifesta interesse per Tchaouna. Non si era concretizzato l’assalto a gennaio, è in stand-by un possibile affare a luglio. La Lazio valuta 14-15 milioni l’esterno francese, ma Sarri intende studiarlo e vederlo in allenamento (vedremo quando, forse alla fine di luglio, perché dopo l’Europeo Under 21 lo attendono le vacanze) prima di dare l’ok alla cessione. È una fase di stallo e di attesa. Poco si sta muovendo in Serie A.

Lazio, si cerca una mezzala

Nelle intenzioni della società biancoceleste ci sarebbero uno o due centrocampisti in entrata, posto che riescano a liberarsi di Basic e Cataldi (rientrato dal prestito alla Fiorentina) non si guardi intorno, pur essendo sotto contratto e laziale nell’animo. Di sicuro immaginare che restino in tre per un posto in cabina di regia (Rovella e Belahyane oltre a Danilo) significa essere scollegati dalla realtà o non conoscere le dinamiche del mercato. Giovanni Fabbian, classe 2003, era nei pensieri della Lazio già alla fine di gennaio, quando venne ipotizzato uno scambio con Tchaouna. Anche il Bologna, appena scaduto il prestito biennale, è in attesa. Dal primo luglio l’Inter può attivare la clausola di riacquisto a 12 milioni di euro e poi rimetterlo sul mercato a un prezzo ancora più alto. La società biancoceleste segue gli sviluppi, così come la Fiorentina, mentre intanto Fazzini ha preso la strada proprio di Firenze. Diversi altri nomi sono spuntati dall’estero. La Lazio non può spendere tanto, cercherà con ogni probabilità di indovinare un colpo in giro per l’Europa. Til, per qualità e ed esperienza, ci starebbe benissimo in Serie A. La punta centrale (se andrà via Castellanos) e il terzino sinistro le altre due caselle da riempire. La prima, in entrata, porta al trequartista mai preso dopo l’addio a Luis Alberto.