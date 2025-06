Sarri al Mugello: "GP come derby? Quelli son più pesanti. In MotoGP mi piace Acosta"

La Toscana e in generale l'Italia è in fermento: è in corso il weekend del Gran Premio d'Italia. Al Mugello sono tanti gli ospiti presenti, tra cui Maurizio Sarri. L'allenatore, fresco di ritorno alla Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il Mugello come un derby? Qui c'è un'atmosfera bellissima, i derby fanno vivere una settimana pesante prima, e poi, se perdi, dopo".