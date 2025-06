Lazio, il top player è Sarri: la strategia di Lotito sul mercato in 5 punti

Indice di liquidità, un freno sul mercato

Fabiani deve sfoltire l’organico e alleggerire i costi di gestione per creare un’operatività minima di mercato. Le cessioni di Fares (in Grecia), Cancellieri, Basic, forse Cataldi, uno tra Tchaouna e Noslin dopo l’esame in ritiro di Sarri, dovrebbero creare il tesoretto per garantire almeno l’acquisto di un centrocampista offensivo, considerato la priorità del mercato. I tifosi contestano e si lamentano perché in entrata Lotito è bloccato (come sempre) dall’indice di liquidità. Il presidente della Lazio è in attesa, a microfoni spenti lo definisce un ostacolo risolvibile, non insormontabile. Non svela l’importo, non dovrebbe essere minimo e neppure apocalittico. Se ravviserà la convenienza o la necessità, ripianerà e interverrà. Lo ha promesso a Sarri. Gestisce con oculatezza. Quello che oggi non può fare, potrebbe essere possibile ad agosto. Passeranno uno o due mesi. Occorre pazienza. C’è un altro aspetto di cui nessuno si era accorto. È l’ultima estate in cui l’indice di liquidità bloccherà gli acquisti della Serie A. Da gennaio 2026 conterà l’indicatore del costo del lavoro allargato in rapporto ai ricavi. Un vantaggio per Lotito. Non ha mai sottoscritto aumenti di capitali ma la Lazio, al contrario di altri club, non è indebitata o sostenuta da bond per 400 milioni e si iscrive regolarmente al campionato. Forse non è tanto, ma neppure poco.