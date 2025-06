Lazio, Lotito studia l’exit strategy: ecco le possibili mosse

Un paletto per abbatterne tre a gennaio, come impone la Figc o forse entro la chiusura della sessione estiva (solo uno spiraglio) se la Lazio ripianerà o se Lotito riuscirà a imporsi a capo di un’altra possibile battaglia legale, ottenendo la decorrenza dal primo luglio (e non dal 2026) del parametro Uefa. Possibilità ridotte, per non dire inesistenti. L’exit strategy studiata dalla Lazio è semplice. Deve riequilibrare tre parametri per sbloccare il mercato in entrata entro la fine di agosto e accontentare Sarri, a cui erano stati promessi due o tre acquisti. Comincerà dal “costo del lavoro allargato”, in qualsiasi caso decisivo per l’ammissione ad operazioni di tesseramento, cioé acquisti, dalla prossima finestra utile, ovvero a metà stagione. Cosa significa? Rientrare nella soglia dell’80% tra il monte ingaggi e i ricavi della stagione 2025/26: la fotografia del rapporto sarà aggiornata al 30 settembre.

Lazio, i possibili tagli da fare per incassare

Si parte dagli esuberi. Lotito intende trattenere i big per non impoverire la Lazio. Fabiani deve alleggerire l’organico: migliorare i conti, riportare la lista dei 30 giocatori sotto contratto sino ai 23 (20 di movimento e 3 portieri) stabilita con Sarri. All’inizio della settimana, la Lazio chiuderà la cessione di Tchaouna al Burnley per circa 15 milioni, ricavando una cospicua plusvalenza rispetto agli 8,5 investiti l’estate scorsa per prelevarlo dalla Salernitana. Non basta. È il primo passo per scalare una montagna. Il ds dovrà proseguire cedendo Basic, Cancellieri, Fares, Kamenovic e altri giovani ex Primavera più semplici da piazzare. Un altro tipo di risparmio o di incasso verrebbe realizzato se partisse Cataldi oppure uno tra Hysaj e Lazzari o se arrivassero offerte per Luca Pellegrini, in teoria oggi davanti a Tavares. Chiudendo cinque o sei uscite, la Lazio si troverebbe nella situazione (se valesse solo il parametro Uefa) di procedere con operazioni a “saldo zero”. Per la Figc non è possibile e già questo, per chiarezza, taglia il discorso. Per Lotito no e qui si potrebbe innescare l’interpretazione tecnico-giuridica che fa sperare Formello. Se le Noif entrano in vigore il primo luglio, recependo il parametro Uefa del lavoro (e non più l’indice di liquidità e l’indebitamento), perché la Figc ha fissato la decorrenza da gennaio e ci si ritrova un mercato sfalsato estate-inverno nella stessa stagione sportiva? Due sentenze del Consiglio di Stato e del Tar giocherebbero a favore di Lotito, che ora cerca sponde in Figc, in Lega e presso il Governo. La battaglia legale è complicatissima.

Lazio bloccata, cosa può succedere ora

La rinuncia ai big non è contemplata. Vendere Rovella e Castellanos sbloccherebbe il mercato senza possibilità di interventi significativi in entrata e indebolirebbe la squadra. Meglio tenere duro con il gruppo che era di Baroni e aspettare gennaio. Il presidente nel comunicato minimizza le preoccupazioni, parla di solidità finanziaria e sottolinea come la Lazio “disponga di risorse” per risolvere l’emergenza, come raccontava sabato senza escludere un intervento personale. Se dovesse farlo, i tempi maturerebbero ad agosto per importi significativi (come nel 2021) ma non sufficienti per abbattere l’intero montante. Un aumento di capitale è escluso. Si studia il patrimonio immobiliare della Lazio (stimato per circa 300 milioni) per capire se un asset può essere conteggiato. Nel bilancio in chiusura il 30 giugno entrerà un accantonamento per la riqualificazione dello stadio Flaminio. L’esposizione, a fronte di paletti così rigidi e senza Europa, ha bloccato il mercato di Lotito.