Lazio, il 9 agosto amichevole contro il Burnley di Koleosho a Turf Moor  

Prende sempre più forma il programma estivo della Lazio in vista della stagione 2025-26. Oltre al ritiro che, come noto, sarà a Formello a partire dal 14 luglio, sono in programma molte amichevoli di lusso, come quelle contro Fenerbahce e Galatasaray. A queste, ufficiale la data e il luogo dell'ultima, in programma in Inghilterra contro il Burnley il prossimo 9 agosto.