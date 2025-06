Sarri, il comunicato ufficiale della Lazio: "Piena disponibilità a continuare dopo il confronto con Lotito"

ROMA - Dopo una giornata turbolenta, in casa Lazio torna il sereno. Il blocco del mercato da parte della Covisoc ha creato una situazione piuttosto accesa all’interno dell’ambiente biancoceleste, ma il tecnico Maurizio Sarri - nonostante i vincoli del mercato - ha deciso di rispettare gli impegni presi con il presidente Claudio Lotito. Una scelta d’amore non si ferma davanti alle prime criticità di una stagione che si preannuncia complessa. Il club biancocelesti in serata ha pubblicato una nota ufficiale sul meeting telefonico tra il presidente e l’allenatore.