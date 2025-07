Lazio, la campagna abbonamenti prosegue: il dato di vendita aggiornato

- Iniziata il 26 giugno, prosegue la prima fase della campagna abbonamenti della Lazio. Secondo i dati trapelati nelle ultime ore le tessere vendute in questi primi giorni sono. La fase 1 è riservata ai vecchi abbonati che, evidentemente, hanno rinnovato la tessera nonostante i malumori degli ultimi tempi, con le notizie poco rassicuranti sul mercato estivo del club di Claudio Lotito. Ieri, a tal proposito, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina , ha provato a fare chiarezza: “Le regole del blocco del mercato della Lazio sono sancite in maniera molto chiara già da due anni”, le sue parole. Sarri e la squadra, comunque, potranno contare sul sostegno dei propri tifosi anche per il campionato 2025-26.