Zaccagni carica la Lazio e lancia un 'messaggio' a Gattuso: "Una grande stagione per giocarmi il Mondiale"

ROMA - Mattia Zaccagni scalpita e non vede l'ora di tornare in campo dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto di recente per la risoluzione di una 'Groin Pain Syndrome', una condizione dolorosa che colpisce l'area inguinale (pubalgia) da cui è stato condizionato (come da lui stesso rivelato) negli ultimi mesi della passata stagione. "Sto bene, sono in convalescenza adesso, però manca poco e inizio a correre", ha detto il capitano della Lazio ai microfoni di 'San Marino RTV' durante la sua partecipazione alla serata di gala del Premio Città di Bellaria Igea Marina, andato in scena proprio dove è nato e cresciuto.