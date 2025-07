La Lazio apre Formello: mercoledì l'open day

FORMELLO - Per la prima volta, in occasione dell'inizio del ritiro estivo della squadra, la Lazio aprirà i cancelli di Formello per un Open Day con la stampa. I giornalisti saranno invitati per un open day riservato presso il centro sportivo mercoledì 14 luglio. Sarà l'occasione per raccontare il mondo biancoceleste e conoscere nel dettaglio l’organizzazione prevista per il precampionato della squadra di Sarri. Un momento importante ed esclusivo che darà ufficialmente il via alla nuova stagione.